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الزمالك يفوز على إنبي بسداسية في الدوري المصري للسيدات

05:47 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    عادل حسين مدرب الزمالك وبدر حامد المشرف على قطاع الناشئين
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    بدر حامد مع محترفة الزمالك
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك
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    أليس لاعبة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، الفوز على إنبي، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.

وجاءت سداسية الزمالك عن طريق كل من سلميزي هدفين، أليس هدفين، إضافة إلى هدف لكل من الفلسطينية ميرال خضر وشيماء.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالزمالك، فاز على الجونة في المباراة السابقة، بنتيجة 6-1، فيما تعادل إنبي مع المصري 1-1.

كرة القدم النسائية الزمالك كرة القدم للسيدات بالزمالك الدوري المصري للسيدات مباراة الزمالك وإنبي
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