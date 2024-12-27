الزمالك يفوز على إنبي بسداسية في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، الفوز على إنبي، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.

وجاءت سداسية الزمالك عن طريق كل من سلميزي هدفين، أليس هدفين، إضافة إلى هدف لكل من الفلسطينية ميرال خضر وشيماء.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالزمالك، فاز على الجونة في المباراة السابقة، بنتيجة 6-1، فيما تعادل إنبي مع المصري 1-1.