سيدات الأهلي تفزن على الطيران بثمانية أهداف

كتبت-هند عواد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، تألقه، بالفوز على نظيره الطيران، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وفازت سيدات الأهلي على الطيران، بنتيجة 8-0، في لقاء جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، منة طارق هدفين، نادين غازي، ميا داردن هدفين، حبيبة عمر، أشرقت عادل، لولو نصر.