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سيدات الأهلي تفزن على الطيران بثمانية أهداف

05:15 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    أحلام نصر لاعبة الأهلي
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    الجهاز الفني للأهلي
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    ثريا أشرف لاعبة الاهلي
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    الكسندرا لاعبة الأهلي
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    الأمريكية ميا داردن لاعبة الاهلي
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كتبت-هند عواد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، تألقه، بالفوز على نظيره الطيران، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وفازت سيدات الأهلي على الطيران، بنتيجة 8-0، في لقاء جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، منة طارق هدفين، نادين غازي، ميا داردن هدفين، حبيبة عمر، أشرقت عادل، لولو نصر.

سيدات الأهلي تفزن على الطيران الدوري المصري للسيدات مباراة سيدات الأهلي والطيران
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