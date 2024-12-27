من هن اللاعبات اللواتي ظهرن في إعلان قميص الزمالك الجديد؟

بعد الفوز بـ11 هدفا.. موعد مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

كشف نادي الزمالك، تصميم قميصه الجديد لموسم 2024-2025، وظهر القميص باللون الأبيض "الشكل التقليدي" مع "خطين حمر"؟

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جلسة تصوير للاعبي الأبيض رجال وسيدات، بالقميص الجديد.

وظهرت ثلاث لاعبات في جلسة التصوير، رفقة كل من، محمد عبد الشافي وعمر جابر وأحمد حمدي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد لاعبو فريق كرة القدم وأحمد الأحمر نجم كرة اليد.

وهؤلاء اللاعبات هن، فدوى عصام لاعبة فريق كرة القدم وايسل نديم لاعبة فريق الطائرة، إضافة إلى نورهان أشرف لاعبة فريق اليد.