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من هن اللاعبات اللواتي ظهرن في إعلان قميص الزمالك الجديد؟

03:47 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فدوى عصام وآيسل نديم ونورهان أشرف من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 6 صورة
    فدوى عصام وآيسل نديم من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 6 صورة
    نورهان أشرف من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 6 صورة
    آيسل نديم ونورهان أشرف رفقة عمر جابر من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
  • عرض 6 صورة
    فدوى عصام ونورهان أشرف رفقة أحمد حمدي
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كتبت-هند عواد:

كشف نادي الزمالك، تصميم قميصه الجديد لموسم 2024-2025، وظهر القميص باللون الأبيض "الشكل التقليدي" مع "خطين حمر"؟

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جلسة تصوير للاعبي الأبيض رجال وسيدات، بالقميص الجديد.

وظهرت ثلاث لاعبات في جلسة التصوير، رفقة كل من، محمد عبد الشافي وعمر جابر وأحمد حمدي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد لاعبو فريق كرة القدم وأحمد الأحمر نجم كرة اليد.

وهؤلاء اللاعبات هن، فدوى عصام لاعبة فريق كرة القدم وايسل نديم لاعبة فريق الطائرة، إضافة إلى نورهان أشرف لاعبة فريق اليد.

نادي الزمالك قميص الزمالك الجديد فدوى عصام ايسل نديم نورهان أشرف
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