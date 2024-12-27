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موعد مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري للسيدات والقناة الناقلة

10:50 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    لاعبات الأهلي
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    مها الدمرداش حارسة الأهلي
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    لاعبات الأهلي أثناء الإحماء
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    شارتي روبن لاعب الأهلي
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    إحماءات لاعبات الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الطيران، مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري للسيدات.

وتقام مباراة الأهلي والطيران، في الثانية والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.

ويتم بث مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري للسيدات، على شاشة قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته، عقب الفوز في المباراة الماضية على بالم هيلز، بنتيجة 11-0.

الأهلي والطيران الدوري المصري للسيدات موعد مباراة الأهلي والطيران
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