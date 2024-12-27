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قناة الزمالك تعلن بث مباراة السيدات وإنبي في الدوري المصري

10:48 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    فدوى عصام من مباراة الزمالك والجونة
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    فدوى عصام لاعبة الزمالك وعادل حسين مدرب الفريق
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    فدوى عصام لاعبة الزمالك 1
  • عرض 15 صورة
    سلميزي لاعبة الزمالك من مباراة المقاولون العرب_7
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    فريق سيدات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
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كتبت-هند عواد:

أعلنت قناة نادي الزمالك، بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية ضد إنبي، في الدوري المصري للسيدات.

ويحل إنبي ضيفا على الزمالك، في الثانية والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وكتب الحساب الرسمي لقناة الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استعدوا للمتعة والإثارة، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، تابعوا المواجهة المرتقبة في دوري الكرة النسائية بين الزمالك وإنبي، على قناة الزمالك، لا تفوتوا هذه اللحظة، كرة قدم بروح التحدي".

الزمالك وإنبي قناة الزمالك الدوري المصري للسيدات
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