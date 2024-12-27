قناة الزمالك تعلن بث مباراة السيدات وإنبي في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

أعلنت قناة نادي الزمالك، بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية ضد إنبي، في الدوري المصري للسيدات.

ويحل إنبي ضيفا على الزمالك، في الثانية والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وكتب الحساب الرسمي لقناة الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استعدوا للمتعة والإثارة، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، تابعوا المواجهة المرتقبة في دوري الكرة النسائية بين الزمالك وإنبي، على قناة الزمالك، لا تفوتوا هذه اللحظة، كرة قدم بروح التحدي".