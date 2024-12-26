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وادي دجلة والجونة.. انطلاق الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات

11:10 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
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    احتفال لاعبات وادي دجلة بالفوز بأول نسخة من السوبر المصري للسيدات
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    الحكمة بسملة عبد المجيد من مباراة وادي دجلة وتوت عنخ آمون في نهائي كأس مصر (2)
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    نهى الصلح لاعبة وادي دجلة للسيدات
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    احتفال نهى الصلح لاعبة وادي دجلة
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    نهى الصلح
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    احتفال لاعبات وادي دجلة بعد هدف منار السيد في الزمالك
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    منار السيد لاعبة وادي دجلة من مباراة زد
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    منار السيد
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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الخميس 26 ديسمبر، بمباراة تجمع بين وادي دجلة والجونة.

ويعود وادي دجلة لخوض مباريات الدوري المصري، بعد غيابه عن الجولة الماضية، التي كان من المقرر ان يواجه فيها دلفي (المنسحب من المسابقة).

وتقام مباراة وادي دجلة والجونة، على ملعب الأول، في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس.

وتستأنف مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري، غدا الجمعة، وتقام المباريات التالية:

المقاولون العرب – البنك الأهلي

المصري – بيراميدز

الزمالك – إنبي

المعادي واليخت – الاتحاد السكندري

الأهلي – الطيران

زد – بالم هيلز

الدوري المصري للسيدات وادي دجلة والجونة الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات
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