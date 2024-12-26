وادي دجلة والجونة.. انطلاق الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات

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بعد الفوز بـ11 هدفا.. موعد مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الخميس 26 ديسمبر، بمباراة تجمع بين وادي دجلة والجونة.

ويعود وادي دجلة لخوض مباريات الدوري المصري، بعد غيابه عن الجولة الماضية، التي كان من المقرر ان يواجه فيها دلفي (المنسحب من المسابقة).

وتقام مباراة وادي دجلة والجونة، على ملعب الأول، في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس.

وتستأنف مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري، غدا الجمعة، وتقام المباريات التالية:

المقاولون العرب – البنك الأهلي

المصري – بيراميدز

الزمالك – إنبي

المعادي واليخت – الاتحاد السكندري

الأهلي – الطيران

زد – بالم هيلز