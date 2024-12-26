بعد الفوز بـ11 هدفا.. موعد مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الطيران، مساء غدا الجمعة 27 ديسمبر، في الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.

وتقام مباراة الأهلي والطيران، في الثانية والنصف عصر الجمعة، في الجولة الـ14 من المسابقة، ويدخل الأحمر المباراة، بعد انتصار كبير على بالم هيلز، بنتيجة 11-0.

ويغيب شادي محمد المشرف على الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن المباراة، بسبب طرده في المباراة السابقة، إثر الاعتراض على قرارات حكم المباراة.