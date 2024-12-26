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بعد الفوز بـ11 هدفا.. موعد مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري للسيدات

08:49 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
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    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
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    لولو وحبيبة عصام لاعبتي الأهلي من مباراة بيراميدز
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    حبيبة عصام من مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة بالم هيلز
  • عرض 13 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي (1)
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    منة طارق وميا
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    نادين محمد لاعبة الأهلي من مباراة بالم هيلز
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    شاريتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة بالم هيلز
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الطيران، مساء غدا الجمعة 27 ديسمبر، في الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.

وتقام مباراة الأهلي والطيران، في الثانية والنصف عصر الجمعة، في الجولة الـ14 من المسابقة، ويدخل الأحمر المباراة، بعد انتصار كبير على بالم هيلز، بنتيجة 11-0.

ويغيب شادي محمد المشرف على الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن المباراة، بسبب طرده في المباراة السابقة، إثر الاعتراض على قرارات حكم المباراة.

سيدات الأهلي الأهلي والطيران كرة القدم النسائية الدوري المصري للسيدات
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