"انسحابان وأزمة شادي محمد واحتفال مثير".. ملخص الجولة الـ13 من دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري للسيدات، شهدت الجولة الماضية العديد من الأحداث، أبرزها انسحابين وأزمة لشادي محمد المشرف على الكرة النسائية بالنادي الأهلي.

تأخر سيارة الإسعاف وطرد شادي محمد

شهدت مباراة الأهلي وبالم هيلز عدة أزمات، بدأت بتأخر سيارة الإسعاف لمدة 15 دقيقة، لكنها ف النهاية وصلت وانطلقت المباراة.

وعلى الرغم من فوز الأهلي بنتيجة 11-0، إلا أن شادي محمد المشرف على الفريق، تعرض للطرد من حكم اللقاء مروة المغربي، بعد اعتدائها لفظيا مع أسماء نصار الحكم الرابع.

وسجلت أشرقت عادل صاحبة الـ16 عاما، الهدف السابع للأهلي، وذلك في الظهور الأول للموهبة الشابة التي تعاقد معها الفريق من السكة الحديد.

الزمالك واحتفال الحذاء

فازت سيدات الزمالك على الجونة، بنتيجة 6-1، إلا أن اللقاء شهد إثارة للجدل، بعدما أحرزت قائدة الفريق فدوى عصام هدفا واحتفلت بالإشارة إلى الحذاء، ليقوم المدرب باستبدالها، قبل أن تغادر الملعب وتذهب للمدرجات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "فدوى لم تقصد المدرب باحتفالها، واستبدالها كان بسبب حصولها على البطاقة الصفراء وخوفا عليها من الطرد، لهذا ذهبت للجلوس رفقة عائلتها في المدرجات".

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، صورة فدوى مع عادل حسين مدرب الفريق، يحتفلان على طريقة زيزو وشيكابالا ثنائي فريق الرجال.

مباراة ونصف من أصل ثلاث

ولم يتمكن فريق مسار (الذي لم يهزم حتى الآن) من خوض سوى مباراة ونصف من أصل ثلاث مباريات، وواجه إنبي في الجولة الـ13، وبعد تسجيل 7 أهداف انسحب الفريق البترولي.

وفي لقاء مؤجل، تمكن مسار من الفوز على زد، بنتيجة 3-0، فيما لم يخض مباراة بيراميدز على ملعبه، بسبب عدم ذهاب اللاعبات إلى اللقاء، ليتم اعتباره فائزا بنتيجة 2-0.