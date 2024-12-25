استدعاء 5 لاعبات من زد لمعسكر منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي زد استدعاء 5 لاعبات من فريق السيدات، لمعسكر منتخب مصر للسيدات تحت 17 عاما، استعدادا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المغرب.

وكتب نادي زد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "استدعاء لاعبات الفريق ليلى عثمان، مليكا الخولي، فاطمة مصطفى، مريم مصطفى وكنزي محمد لمعسكر منتخب مصر للسيدات تحت 17 عامًا للجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتشهد المرحلة الأولى في تصفيات كأس العالم للناشئات، مواجهة عربية تجمع بين تونس والجزائر، فيما يلتقي منتخب مصر بنظيره الكاميرون، على أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى المرحلة الثانية، وفي النهاية يتأهل 4 منتخبات من أفريقيا إلى كأس العالم، إضافة إلى المغرب صاحبة الأرض.