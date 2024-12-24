"مفيش فلوس للإسعاف واللاعبات".. أزمة تضرب فريق السيدات بنادي بيراميدز

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، كواليس أزمة فريق السيدات، التي تسببت في انسحابهن من مباراة مسار، التي كان من المقرر إقامتها مساء أمس، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة بالدوري المصري للسيدات.

ولم يذهب فريق السيدات بنادي بيراميدز إلى مباراة مسار، مساء أمس، والتي كانت مقامة على ملعبه، ليتم اعتبار الأول خاسرا بنتيجة 2-0.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "سبب الانسحاب من المباراة ليس عدم ذهاب اللاعبات فقط، إذ أنه لم يتم استئجار سيارة إسعاف لعدم وجود أموال "مفيش فلوس للإسعاف"، كما أن اللاعبات لم يحصلن على أموالهن منذ عدة أشهر، وبعضهن كان لديه امتحانات يوم المباراة".

وأتم المصدر: "لهذا لم يذهبن فهن لم يحصلن على أموالهن فلماذا يتركن الامتحان ويذهبن للمباراة، النادي به مشاكل عدة، كما أن مدير الكرة رحل ولا يوجد شخص يمكن أن تتحدث إليه اللاعبات".