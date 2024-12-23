نهائي دوري المرتبط السلة .. شباب الأهلي يفوز على الاتحاد في المباراة الأولى
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
حسم شباب النادي الأهلي المباراة الأولى في نهائي دوري المرتبط بالفوز على نظرائهم في الاتحاد السكندري بنتيجة 56-55.
وكانت المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الإثنين قد انتهى شوطها الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 31-28 قبل أن يعود الأهلي بالشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه.
ومن المقرر أن تُقام المباراة الثانية ـ الإياب ـ يوم 25 ديسمبر الجاري.
وستُقام مباراة الذهاب بين فريقي الرجال في وقت لاحق من اليوم.
يذكر أن الأهلي هو صاحب اللقب في آخر 4 نسخ من دوري المرتبط.
اقرأ أيضًا:
للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا
رد حاسم من نادي الشمال القطري على اقتراب نجمه من الأهلي - خاص
فيديو قد يعجبك: