"بعد احتفالها المُثير بالحذاء".. حقيقة خلاف نجمة الزمالك مع مدربها بعد استبدالها

كتبت-هند عواد:

أثارت فدوى عصام لاعب الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باحتفالها بالإشارة إلى حذائها، عقب التسجيل في شباك الجونة، لتخرج كبديلة وتغادر ملعب المباراة.

وساهمت فدوى عصام، في فوز سيدات الزمالك على الجونة، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري للسيدات.

وانتشرت أنباء تشير إلى أن فدوى عصام على خلاف مع عادل حسين مدرب الفريق، لهذا غادرت ملعب المباراة وذهبت إلى المدرجات، ونفت فدوى هذا الأمر، بنشر صورتها مع الأخير، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مستخدمة رموز تعبيرية ساخرة.

وكشف مصدر مطلع، تفاصيل استبدال اللاعبة، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "فدوى حصلت على إنذار قبل الهدف ومع احتفالها تخوف المدرب من حصولها على الإنذار، لهذا تم استبدالها، وتربطها علاقة قوية بمدربها، كما أنها ذهبت إلى المدرجات لأن عائلتها كانت هناك".