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مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي سبب استبدال فدوى السيد بعد تسجيلها هدفًا بمرمى الجونة

08:00 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

مباراة سيدات الزمالك والجونة

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كتبت - هند عواد

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لسيدات الزمالك عن سبب استبدال عادل حسين المدير الفني للفارس الأبيض للاعبة فدوي عصام، بعد تسجليها هدف في شباك الجونة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إن فدوى قد أحرزت هدفًا خلال المباراة،وكانت قد تلقت إنذارًا في بداية اللقاء.

وأوضح المصدر أن فدوى توجهت للاحتفال بالهدف وكانت قريبة من الحصول على إنذار ثانٍ، وهو ما دفع المدرب إلى اتخاذ قرار بإخراجها من الملعب حرصًا على مصلحة الفريق.

وأتم المصدر بالتنويه إلى أن اللاعبة توجهت بعد خروجها من الملعب إلى المدرجات حيث جلست مع أفراد أسرتها لمتابعة باقي المباراة.

يذكر أن سيدات الفارس الأبيض حققن فوزًا على الجونة بسداسية مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري النسائي.

مباراة سيدات الزمالك والجونة استبدال فدوى عصام بسبب الإندار الدوري المصري النسائي عادل حسين مدرب سيدات الزمالك استبدال فدوي عصام في مباراة الجونة
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