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"لتعويض هزيمة مسار".. موعد مباراة الأهلي وبالم هيلز في الدوري المصري للسيدات

11:09 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    لاعبة مسار من مباراة الأهلي3
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    حلا لاعبة مسار
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    مهيرة علي لاعبة مسار من مباراة الأهلي
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    لاعبة مسار من مباراة الأهلي2
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    لاعبة مسار من مباراة الأهلي1
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي2
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي3
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    احتفال لاعبات مسار
  • عرض 19 صورة
    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي
  • عرض 19 صورة
    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي1
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    حسنات أبامبا لاعبة مسار من مباراة الأهلي
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    أحمد رمضان مدرب مسار
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    احتفال حبيبة عصام مع الأمريكية ميا
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    حبيبة عصام وميا لاعبة الأهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي1
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    منة طارق لاعبة الأهلي_16
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    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة الاتحاد
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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ضيفا على سيدات بالم هيلز، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري للسيدات.

ويواجه فريق سيدات بالنادي الأهلي، نظيره بالم هيلز، في الثانية ونصف مساء اليوم، ويسعى الفرنسي ديميتري لوبوف، لاستعادة الانتصارات.

وخسر الأهلي من مسار صاحب الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بنتيجة 3-1، في المباراة السابقة بالجولة الـ12.

وكانت هزيمة الأهلي من مسار، الهزيمة الأولى التي يتعرض لها الفريق، منذ بداية الدوري المصري للسيدات، إذ أنه لم يستقبل سوى هدفين فقط (الزمالك وبيراميدز)، حتى المباراة الماضية.

الأهلي وبالم هيلز موعد مباراة الأهلي وبالم هيلز الدوري المصري للسيدات
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