دون فوز.. سيدات الزمالك يودعن كأس العالم للأندية للكرة الطائرة

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"عودة الزمالك والأهلي بعد أول هزيمة".. مباريات الجولة الـ13 من الدوري

كتبت-هند عواد:

ودعت لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفشل في تحقيق أي فوز بدور المجموعات.

وخسرت لاعبات طائرة الزمالك، من فيرو الإيطالي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للسيدات.

وفشلت طائرة الزمالك سيدات، في تحقيق أي فوز بالبطولة، بعد الهزيمة في أول مباراتين من ميناس البرازيلي وتيانجين الصيني.

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