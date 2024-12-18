"اطردت ودخلت مكان أختها".. حكاية التوأم لمياء ولماني "حسام وإبراهيم" الكرة النسائية

كتبت-هند عواد:

شهدت الملاعب المصرية ظهور العديد من الأشقاء، سواء في نفس الفريق أو فرق مختلفة. مع ذلك يظل التوأم حسام وإبراهيم حسن هما الأشهر عبر التاريخ، وعلى خطى الرجال، ظهر توأم جديد في الدوري المصري للسيدات: لمياء ولماني مسعد.

وُلدت الشقيقتان عام 2003 (21 عامًا) في محافظة الإسكندرية، وبدأتا لعب كرة القدم في شوارع، وبالصدفة شاهدتا إعلانًا لتدريب البنات على كرة القدم، فانضمتا إلى التدريب واستمرتا فيه لمدة ثلاث سنوات، حيث كانتا تلعبان مع الأولاد قبل انضمامهما إلى مركز شباب المسيري، حسبما روت لمياء في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

كانت البداية الحقيقية للتوأم في كرة القدم من خلال فريق المجد السكندري، حيث لعبتا مع فريق الناشئات ثم الفريق الأول لمدة أربع سنوات. وتمكنتا خلال هذه الفترة من الوصول إلى الدوري الممتاز.

اشتهرت لمياء ولماني بين اللاعبين والمدربين بحسام وإبراهيم حسن، إذ كان من الصعب التمييز بينهما، ما دفع البعض لإطلاق هذا اللقب عليهما. ومع بداية الموسم الحالي، انضمتا إلى فريق إنبي. وعن انتقالهما، قالت لمياء: "اتخذنا قرار الانتقال لإنبي دون التفكير كثيرًا في المسافة بين النادي وبيتنا في الإسكندرية. نسافر 4 أيام في الأسبوع بين القاهرة والإسكندرية، حيث دراستنا وحياتنا في الإسكندرية والنادي في القاهرة".

تلعب لمياء ولماني في مركزي الظهير الأيسر والأيمن على التوالي. وعلى الرغم من أن لمياء تلعب في خط الدفاع، فإنها ترتدي القميص رقم 9، رقم حسام حسن، بينما ترتدي شقيقتها القميص رقم 2، الخاص بإبراهيم حسن.

استغلت الشقيقتان التشابه الكبير بينهما لخلق مواقف مثيرة للجدل. ففي إحدى المباريات، تعرضت لمياء للطرد، فما كان منها إلا أن بدلت القميص مع شقيقتها لماني التي شاركت بدلاً منها. عن هذه الواقعة، قالت لمياء: "كان ماتش مهم، ولما اتطردت، بدلت القميص مع أختي ونزلت مكانها". وفي حالة غياب إحداهما، تلجآن إلى تبديل القمصان بين الشوطين.