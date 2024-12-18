من هي أتيانا بونماتي الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2024؟

كتبت-هند عواد:

سيطرت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة سيدات برشلونة، على جوائز الأفضل لعام 2024، إذ أنها بعدما حصد الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي، حصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم من "فيفا"، للمرة الثانية على التوالي.

ولدت أيتانا بونماتي، عام 1998، وبدأت أيتانا بونماتي مسيرتها في كرة القدم، منذ عمر الـ7 أعوام، وانضمت إلى فريق الأولاد بنادي سي دي ريبس، وكان النادي الذي تلعب فيه بونماتي يضم 400 فتى وفتاة وحيدة.

وبدأت أيتانا بونماتي، اللعب في خط الدفاع، قبل أن يغير مدربها مركزها إلى خط الوسط، لتنضم بعدها إلى برشلونة، ومع تعيين لويس كورتيش لتدريب سيدات برشلونة، في عام 2019، بدأت مسيرة بونماتي التميزة، إذ أنها أصبحت اللاعبة الأساسية مع الفريق، وفازت معه بـ4 ألقاب محلية متتالية ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وكانت أيتانا بونماتي، ضمن الفريق الأساسي مع منتخب إسبانيا، الذي توج بكأس العالم للسيدات 2023.