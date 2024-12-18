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من هي أتيانا بونماتي الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2024؟

06:16 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    أيتانا بونماتي (2)
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    أيتانا بونماتي (3)
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    أيتانا بونماتي مع برشلونة في الصغر
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    أيتانا بونماتي مع منتخب إسبانيا
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    آيتانا بونماتي وكارولاين غراهام هانسن لاعبتي برشلونة رفقة لامين يامال
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    أيتانا بونماتي مع منتخب إسبانيا 1
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    فريق كرة القدم في ريبيس يحمل اسم بونماتي
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    إيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي مع الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي مع الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي مع الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي مع الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي في عمر تسع سنوات مع ابن عمها
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي مع الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي مع برشلونة
  • عرض 20 صورة
    أيتانا بونماتي في سن السابعة
  • عرض 20 صورة
    آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة
  • عرض 20 صورة
    آيتانا بونماتي
  • عرض 20 صورة
    آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة وأفضل لاعبة في العالم
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كتبت-هند عواد:

سيطرت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة سيدات برشلونة، على جوائز الأفضل لعام 2024، إذ أنها بعدما حصد الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي، حصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم من "فيفا"، للمرة الثانية على التوالي.

ولدت أيتانا بونماتي، عام 1998، وبدأت أيتانا بونماتي مسيرتها في كرة القدم، منذ عمر الـ7 أعوام، وانضمت إلى فريق الأولاد بنادي سي دي ريبس، وكان النادي الذي تلعب فيه بونماتي يضم 400 فتى وفتاة وحيدة.

وبدأت أيتانا بونماتي، اللعب في خط الدفاع، قبل أن يغير مدربها مركزها إلى خط الوسط، لتنضم بعدها إلى برشلونة، ومع تعيين لويس كورتيش لتدريب سيدات برشلونة، في عام 2019، بدأت مسيرة بونماتي التميزة، إذ أنها أصبحت اللاعبة الأساسية مع الفريق، وفازت معه بـ4 ألقاب محلية متتالية ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وكانت أيتانا بونماتي، ضمن الفريق الأساسي مع منتخب إسبانيا، الذي توج بكأس العالم للسيدات 2023.

أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم الإسبانية أيتانا بونماتي أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة
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