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الزمالك يعلن تفاصيل إصابة فريدة العسقلاني

05:48 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

فريدة العسقلاني لاعبة الزمالك للطائرة

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كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك، تفاصيل إصابة فريدة العسقلاني لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات، والتي تعرضت لها خلال أولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية، ضد تيانجين بوهاي بانك الصيني.

وأثبتت الفحوصات المبدئية التي أجرتها فريدة العسقلاني، إصابتها بالتواء في الكاحل، ومن المقرر أن تخضع لأشعة جديدة، خلال الساعات المقبلة.

وتحدد الأشعة المقبلة التي تجريها فريدة العسقلاني، حجم إصابتها وموقفها من المشاركة مع الفريق، في المباريات المقبلة.

وخسرت سيدات الزمالك من تيانجين بوهاي بانك الصيني، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى من كأس العالم.

كأس العالم لأندية الطائرة فريدة العسقلاني تفاصيل إصابة فريدة العسقلاني الزمالك
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