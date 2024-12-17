لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الزمالك

خليجي 26

عمان

- -
16:25

قطر

جميع المباريات

إعلان

سيدات الزمالك يخسرن من بطل الصين 3\0 في افتتاح مونديال الطائرة

03:38 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

طائرة الزمالك للسيدات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

خسر الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك أمام نظيره تيانجين بوهاى بانك الصيني بنتيجة 3-0 بأول مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، في الصين، المحدد لها الفترة من 17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأبيض نظيره جيرداو ميناس البرازيلى فى السادسة والنصف صباح غد الأربعاء، قبل أن يختتم مواجهاته بالدور الأول أمام فيرو فولو ميلانو الواحدة والنصف ظهر الخميس.

وجاءت قائمة فريق سيدات طائرة الزمالك في المونديال كالتالي: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

الزمالك سيدات الزمالك أخبار الزمالك مونديال الطائرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة فريدة العسقلاني

إعلان

إعلان

السوق يكتم أنفاسه.. مصرفيون ومحللون يتوقعون قرار المركزي لحسم الفائدة الخميس
منخفض أوروبي.. الأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات