سيدات الزمالك يخسرن من بطل الصين 3\0 في افتتاح مونديال الطائرة

كتب- محمد خيري:

خسر الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك أمام نظيره تيانجين بوهاى بانك الصيني بنتيجة 3-0 بأول مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، في الصين، المحدد لها الفترة من 17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأبيض نظيره جيرداو ميناس البرازيلى فى السادسة والنصف صباح غد الأربعاء، قبل أن يختتم مواجهاته بالدور الأول أمام فيرو فولو ميلانو الواحدة والنصف ظهر الخميس.

وجاءت قائمة فريق سيدات طائرة الزمالك في المونديال كالتالي: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".