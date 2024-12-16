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"متفوقة على حارسة مسار".. ضحى المدني تتوج بجائزة أفضل لاعبة شابة في

لمياء بومهدي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في

أسدل الستار عن جوائز الأفضل بالكرة النسائية داخل الكرة الإفريقية لعام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي للكاف والذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

ويعرض "مصراوي" جوائز الكرة النسائية بإفريقيا لعام 2024

- المغربية ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024، متفوقة على المصرية حبيبة صبري، حارسة مرمى نادي مسار.

- تي بي مازيمبي الكونغولي "بطل دوري أبطال إفريقيا للسيدات" أفضل نادٍ إفريقي للسيدات لعام 2024، متفوقًا على الجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري.

- المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي أفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية.

- المغربية لمياء بومهدي المدير الفني لسيدات تي بي مازيمبي، أفضل مدربة للسيدات في إفريقيا، متفوقة على المصري أحمد رمضان مدرب نادي مسار.

-منتخب نيجيريا للسيدات جائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2024.