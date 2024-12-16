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قائمة جوائز الكرة النسائية بإفريقيا لعام 2024

10:07 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 19 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 19 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 19 صورة
    لمياء بومهدي(30)
  • عرض 19 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 19 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 19 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي
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أسدل الستار عن جوائز الأفضل بالكرة النسائية داخل الكرة الإفريقية لعام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي للكاف والذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

ويعرض "مصراوي" جوائز الكرة النسائية بإفريقيا لعام 2024

- المغربية ضحى المدني نجمة فريق الجيش الملكي أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024، متفوقة على المصرية حبيبة صبري، حارسة مرمى نادي مسار.

- تي بي مازيمبي الكونغولي "بطل دوري أبطال إفريقيا للسيدات" أفضل نادٍ إفريقي للسيدات لعام 2024، متفوقًا على الجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري.

- المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي أفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية.

- المغربية لمياء بومهدي المدير الفني لسيدات تي بي مازيمبي، أفضل مدربة للسيدات في إفريقيا، متفوقة على المصري أحمد رمضان مدرب نادي مسار.

-منتخب نيجيريا للسيدات جائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2024.

جوائز الكاف 2024 حفل جوائز الافضل في افريقيا جوائز الكرة النسائية بإفريقيا لعام 2024
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