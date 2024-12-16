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لمياء بومهدي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في أفريقيا

10:04 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    المغربية لمياء بومهدي
  • عرض 8 صورة
    المغربية لمياء بومهدي
  • عرض 8 صورة
    المغربية لمياء بومهدي
  • عرض 8 صورة
    المغربية لمياء بومهدي
  • عرض 8 صورة
    المغربية لمياء بومهدي
  • عرض 8 صورة
    المغربية لمياء بومهدي
  • عرض 8 صورة
    المغربية لمياء بومهدي
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فازت المغربية لمياء بومهدي مدربة فريق مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بجائزة أفضل مدير فني لفريق كرة قدم نسائية في أفريقيا للعام الجاري 2024 وذلك خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي يقام في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين.

وقالت بومهدي عقب تسلم الجائزة "أشكر زوجي وعائلتي والاتحاد المغربي على دعم الكرة النسائية".

وقادت بومهدي فريق مازيمبي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخه بعد الفوز في النهائي على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد.

وتفوقت المدربة المغربية على ثلاثة مرشحين آخرين للجائزة، وهم أحمد رمضان مدرب فريق مسار المصري، ومحمد أمين عليوة مدرب الجيش الملكي المغربي، والجنوب أفريقية ثيناسونكي مبولي مدربة جامعة كيب تاون.

ومنذ تدشين الجائزة في 2018 هيمنت ديزيري إليس مدربة منتخب جنوب افريقيا على الجائزة وحصدتها أربع مرات في أعوام 2018 و2019 و2022 و2023 علما بأن حفل توزيع الجوائز ألغي في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

جوائز الكاف 2024 حفل جوائز الافضل في افريقيا لمياء بومهدي أفضل مدير فني لفريق كرة قدم نسائية في أفريقيا
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