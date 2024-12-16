الزمالك يفوز على إنبي بسداسية في الدوري المصري للسيدات

توجت المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي بجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي للكاف لتوزيع جوائز الأفضل والمقامة حالياً بمدينة مراكش.

وتفوقت ضحي على حبيبة صبري، حارسة مرمى نادي مسار، بالإضافة إلى النيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.

والجديد بالذكر أن سيدات الجيش الملكي نجحن في إقصاء مسار من دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليخسرن في النهائي من نظيراتهن في مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف.