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"متفوقة على حارسة مسار".. ضحى المدني تتوج بجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024

09:31 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي
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توجت المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي بجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي للكاف لتوزيع جوائز الأفضل والمقامة حالياً بمدينة مراكش.

وتفوقت ضحي على حبيبة صبري، حارسة مرمى نادي مسار، بالإضافة إلى النيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.

والجديد بالذكر أن سيدات الجيش الملكي نجحن في إقصاء مسار من دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليخسرن في النهائي من نظيراتهن في مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف.

المغربية ضحى المدني نجمة الجيش الملكي أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2024 حفل جوائز الكاف
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