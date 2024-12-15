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"أول فريق يمثل مصر".. وصول بعثة سيدات الزمالك لكرة الطائرة للصين للمشاركة بكأس العالم للأندية (صور)

03:51 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بعثة فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك التي غادرت إلى الصين
  • عرض 7 صورة
    بعثة فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك التي غادرت إلى الصين
  • عرض 7 صورة
    بعثة فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك التي غادرت إلى الصين
  • عرض 7 صورة
    بعثة فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك التي غادرت إلى الصين
  • عرض 7 صورة
    بعثة فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك التي غادرت إلى الصين
  • عرض 7 صورة
    بعثة فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك التي غادرت إلى الصين
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصلت اليوم الأحد بعثة فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك إلى دولة الصين؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتتواجد بعثة سيدات الزمالك لكرة الطائرة في الصين تحت رئاسة نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة؛ لخوض منافسات البطولة التي ستُقام خلال الفترة من 17:23 ديسمبر الجاري.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بالمجموعة الأولى التي تضم أندية: تيانجين بوهاي الصيني ـ البلد المستضيف ـ، جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى نادي نوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

يُذكر أن الزمالك يُعد أول فريق مصري يُشارك بكأس العالم للأندية لكرة الطائرة سيدات منذ انطلاقها.

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