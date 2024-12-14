"أصدقاء 4 سنوات وتزوجنا في أقل من عام".. علياء الزنوكي تحكي قصة حبها مع أحمد ياسر ريان

كتبت-هند عواد:

روت علياء الزنوكي لاعب زد ومنتخب مصر السابقة، كواليس تعرفها على زوجها أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، وحقيقة اعتزالها كرة القدم بسببه.

وقال علياء الزنوكي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تعرفت على أحمد لأنه يوجد أصدقاء مشتركين بيننا، وكنا نخرج في مجموعة كبيرة من أًصحابنا، وظلينا أصدقاء لفترة كبيرة، حتى تحول الأمر كرة واحدة، ودخل في الجد، وأعرف أحمد منذ لعبي في وادي دجلة".

وأضافت: "ظلينا أصدقاء لمدة 4 سنوات، ولكن جميع من حولنا كان يلاحظ ويقول أن هناك شيئا ما بيننا، وكنا نخبرهم بأننا أصدقاء فقط، أنا كنت أضع شيئا ما في عقلي وهو أيضا، لكن عندما تحدثنا وجدنا الأمر ليس مستحيلا، وأن هذه الاختلافات لم تكن ظاهرة، بعدما تقدم إلى والدي "الموضوع مخدش وقت كبير قرينا فاتحة واتخطبنا واتجوزها في أٌقل من سنة".

وأتمت تصريحاتها: "عندما اعتزلت الجميع قال إن أحمد هو السبب في اعتذاري، وأحمد ياسر ريان يرفض أن زوجته تمارس كرة القدم، هذا كله أي كلام، وأحمد أنضج وأفضل من مثل هذه الأشياء، فهو عرفني وأنا ألعب كرة قدم وشجعني كثيرا وساعدني في كثير من الأشياء".