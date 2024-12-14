مهيرة علي لمصراوي: "تمنينا الفوز بدوري أبطال أفريقيا والميدالية البرونزية لها فرحة خاصة"

كتبت-هند عواد:

تخوض مهيرة علي ابنة محافظة الدقهلية، تحدي جديد مع فريق مسار، الذي تمكن من حصد الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا، وكانت مهيرة أفضل لاعبة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكانت مهيرة علي، أول لاعبة مصرية تحترف في الدوري الكندي وتحصل على لقب الدوري مع فريقها "أوكيفيل بلو ديفيلز"، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وروت مهيرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كواليس مشاركتها الأولى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وطموحها للفترة المقبلة.

وقالت مهيرة: "بدايتنا كانت مع صن داونز فريق قوي، لكن كابتن أحمد رمضان والجهاز الفني حضرنا بشكل جيد للبطولة والمباراة، وشاهدنا العديد من المباريات لهم، كنا حافظين كل لاعبة، وعندما نزلنا إلى الملعب كنا نعلم ماذا سنفعل، ومنذ اليوم الأول الذي علمنا فيه بمشاركتنا في البطولة، ذهبنا بهدف واحد فقط، أن نلعب على المركز الأول وحفظنا جميع الفريق التي سنلعب ضدها".

وأضحت: "بالنسبة لنا رقم واحد كان اللعب على المركز الأول، ولم نتمكن من الفوز بالمركز الأول لكننا كملنا حلمنا، وكان يجب أن نعود بميدالية وبالفعل عدنا بالبرونزية، الحمدلله دي حاجة كويسة، أول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز، واسم مصر وضع في أول 3 فرق في أفريقيا، وعن فوزي بجائزة أفضل لاعبة، لولا زملائي في الفريق لما كنت سأحصل على الجائزة، وإحساس الفوز بالمركز الثالث مختلف، ومعروف دائما أن الأول والثالث لهم طعم خاص وفرحة مختلفة".

وأضافت عن نظام الدوري المصري الموسم الحالي: "مشاركة فرق جديدة مثل الأهلي والزمالك، يعطي ثقل للدوري، والناس كلها بدأت تنظر على الكرة النسائية وشافوا أن فيه بنات بتلعب كرة وأنها ليست لعبة رجال فقط "كانوا بيقولوا ازاي بنت تلعب كورة آخرها المطبخ"، حاليا الكرة النسائية وضعت على الخط الصحيح".

وواصلت: "انسحاب الفرق من أمامنا مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا نجهز لمثل هذه المباريات ونريد خوض المنافسة، لأننا إذا كنا سنسافر ونلعب في الخارج وفي أفريقيا، يجب أن نخوض مباريات الدوري، والدوريات في الخارج جميعا مستمرة ولا يوجد بها انسحابات، وعدنا تلاعب فرق في أفريقيا، تكون مسابقة الدوري عندهم منتهية ونحن ما زلنا في الأسبوع الرابع".

وأتمت عن تجربتها في الدوري الكندي: "يوجد فرق بين الدوري المصري والدوريات الخارجية، هناك اهتمام إعلامي وحصلت على الدوري الكندري مع فريقي السابق، كان إحساس مختلف كونك محترف، ومعروف أنني مصرية، عندما ألعب في الخارج، ألعب باسم مصر ليس اسمي، كنت أشارك في مباراة باسم مصر ليس مهيرة، وأتمنى الاحتراف في أوروبا".