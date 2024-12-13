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"بدأت بريتاج كرم".. سيدات الأهلي يطمحن في السير على خطى لاعبات 2009

11:08 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    سما أحمد لاعبة الأهلي 2009
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    سما أحمد لاعبة الأهلي 2009.
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    سما أحمد لاعبة الأهلي 2009 تسجل في شباك مسار
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    ريتاج كرم تسجل أول هدف للأهلي في شباك مسار
  • عرض 10 صورة
    كاميليا الديب تسجل للأهلي في شباك مسار
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    رونزي هيثم لاعبة الأهلي 2009
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    احتفال اللاعبات مع ريتاج كرم
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    كاميليا الديب تسجل للأهلي في شباك مسار1
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    رونزي هيثم لاعبة الأهلي 2009.
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كتبت-هند عواد:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لتكرار إنجاز لاعبات فريق 2009، ضد مسار حامل لقب الدوري المصري للسيدات، في المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

وفي مباراة 2009، فازت شابات الأهلي على مسار، بنتيجة 5-1، وافتتحت ريتاج كرم التسجيل للأهلي مبكرا، قبل أن يعادل مسار النتيجة، لكن لم يمر كثيرا، وسجلت سما أحمد هدفين، لتصبح النتيجة 3-1.

وأحرزت كاميليا الديب قائدة فريق 2009، الهدف الرابع للأهلي في شباك مسار، ثم أضافت رونزي هيثم، الهدف الخامس من تسديدة صاروخية.

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كرة القدم النسائية النادي الأهلي مسار الدوري المصري للسيدات ريتاج كرم كاميليا الديب سما أحمد
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