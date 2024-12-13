"بدأت بريتاج كرم".. سيدات الأهلي يطمحن في السير على خطى لاعبات 2009

كتبت-هند عواد:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لتكرار إنجاز لاعبات فريق 2009، ضد مسار حامل لقب الدوري المصري للسيدات، في المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

وفي مباراة 2009، فازت شابات الأهلي على مسار، بنتيجة 5-1، وافتتحت ريتاج كرم التسجيل للأهلي مبكرا، قبل أن يعادل مسار النتيجة، لكن لم يمر كثيرا، وسجلت سما أحمد هدفين، لتصبح النتيجة 3-1.

وأحرزت كاميليا الديب قائدة فريق 2009، الهدف الرابع للأهلي في شباك مسار، ثم أضافت رونزي هيثم، الهدف الخامس من تسديدة صاروخية.

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