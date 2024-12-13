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موعد مباراة الأهلي ومسار في الدوري المصري للسيدات والقناة الناقلة

09:38 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

مباراة سيدات الأهلي أمام بيراميدز

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة مسار حامل اللقب، في الدوري المصري موسم 2024-2025.

ويحل فريق مسار ضيفا ثقيلا على الأهلي، في الثانية والنصف عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات.

ويتنافس الثنائي على استكمال سلسلة اللا هزيمة، فلم يتلقى الأهلي أي خسارة منذ بداية الموسم، واستقبل هدفين فقط من الزمالك وبيراميدز، فيما حافظت سيدات مسار على نظافة شباكهن حتى الآن.

وتنقل مباراة الأهلي ومسار في الدوري المصري للسيدات، على قناة أون تايم سبورت.

دوري السيدات سيدات الأهلي سيدات زد الأهلي ضد زد للسيدات
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