طريق منتخب مصر للناشئات والشابات إلى كأس العالم

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما في المغرب، والشباب تحت 20 عاما في بولندا، عن مواجهة قوية لمنتخبي مصر.

ويشارك في تصفيات كأس العالم للناشئات، 28 منتخبا، بينهم 3 منتخبات عربية، وهي تونس والجزائر ومصر.

وتشهد المرحلة الأولى في تصفيات كأس العالم للناشئات، مواجهة عربية تجمع بين تونس والجزائر، فيما يلتقي منتخب مصر بنظيره الكاميرون، على أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى المرحلة الثانية، وفي النهاية يتأهل 4 منتخبات من أفريقيا إلى كأس العالم، إضافة إلى المغرب صاحبة الأرض.

وفي تصفيات كأس العالم للشابات تحت 20 عاما، يشارك 38 منتخبا، بينهم 4 منتخبات عربية، تونس في المرحلة الأولى، مصر، الجزائر والمغرب في المرحلة الثانية.

ويلعب منتخب مصر للشابات ضد غينيا الاستوائية في المرحلة الأولى، فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال.