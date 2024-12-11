غياب منتخب مصر.. سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات غدا

كتبت-هند عواد:

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، غدا الخميس، بمقر الاتحاد في القاهرة.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، في المغرب، بمشاركة 12 منتخبا، من دون منتخب مصر، الذي فشل في الصعود من التصفيات.

ويتم توزيع المنتخبات المشاركة، على 3 مجموعات، على أن تضم المجموعة الواحدة 4 منتخبات، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي جاء كالآتي:

المستوى 1: المغرب (البلد المضيف)، نيجيريا، جنوب إفريقيا

المستوى 2: زامبيا، غانا، تونس

المستوى 3: مالي، السنغال، الجزائر

المستوى 4: جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، بوتسوانا