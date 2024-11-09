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"شبيهة أكرم توفيق".. 20 صورة للاعبة النادي الأهلي بعد تصدرها التريند

08:44 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد مع لاعبات الأهلي (1)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد ضد الزمالك
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد تحتفل بهدف (2)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة النادي الأهلي (7)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة النادي الأهلي (6)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد تحتفل بهدف (1)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة النادي الأهلي (4)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة النادي الأهلي (5)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة النادي الأهلي (2)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة منتخب فلسطين (4)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة النادي الأهلي (1)
  • عرض 24 صورة
    رواد وسائل التواصل الاجتماعي
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة توركييم سبور برلين الألماني السابقة (2)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة النادي الأهلي (3)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة توركييم سبور برلين الألماني السابقة (3)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة توركييم سبور برلين الألماني السابقة (5)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة توركييم سبور برلين الألماني السابقة (4)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة توركييم سبور برلين الألماني السابقة (1)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة منتخب فلسطين (2)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد مع لاعبات منتخب فلسطين (3)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد مع لاعبات منتخب فلسطين (2)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد لاعبة منتخب فلسطين (1)
  • عرض 24 صورة
    نادين محمد مع لاعبات منتخب فلسطين (1)
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تصدرت الفلسطينية لاعبة النادي الأهلي، نادين محمد، "تريند" وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

وجاء تصدر اللاعبة الفلسطينية "للتريند" بسبب رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تحدثوا عن وجه الشبه بينها وبين أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتعاقد النادي الأهلي مع نادين محمد قبل بداية الموسم الجاري قادمة من نادي توركييم سبور برلين الألماني.

ويُعد هذا هو الظهور الأول لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي في دوري السيدات، بعد فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية أن تمتلك فريق كرة نسائية.

رواد وسائل التواصل الاجتماعي

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نادين محمد شبيهة أكرم توفيق الأهلي كرة قدم سيدات أكرم توفيق
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