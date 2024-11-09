"شبيهة أكرم توفيق".. 20 صورة للاعبة النادي الأهلي بعد تصدرها التريند

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تصدرت الفلسطينية لاعبة النادي الأهلي، نادين محمد، "تريند" وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

وجاء تصدر اللاعبة الفلسطينية "للتريند" بسبب رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تحدثوا عن وجه الشبه بينها وبين أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتعاقد النادي الأهلي مع نادين محمد قبل بداية الموسم الجاري قادمة من نادي توركييم سبور برلين الألماني.

ويُعد هذا هو الظهور الأول لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي في دوري السيدات، بعد فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية أن تمتلك فريق كرة نسائية.

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