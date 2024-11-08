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الأهلي والاتحاد.. موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات

07:01 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 22 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 22 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 22 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 22 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 22 صورة
    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (3)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (7)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (2)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (8)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (5)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (6)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (4)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (1)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (13)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (10)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (9)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (16)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (15)
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    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
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    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
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    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، اليوم الجمعة 8 فبراير، وتشهد الجولة 6 مباريات، فيما تأجلت مباراة مسار مع إنبي، لمشاركة الأول في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويغيب عن الجولة السادسة الزمالك لنظام المسابقة الذي يضم 19 فريقا وبالتالي يغيب فريق عن كل جولة، و المعادي واليخت لانسحاب فريق الأميرية والطيران لانسحاب دلفي.

وجاء جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

المقاولون العرب - مودرن سبورت، الساعة 2:30 مساءًا

المصري البورسعيدي – وادي دجلة، الساعة 2:30 مساءًا

البنك الأهلي – بيراميدز، الساعة 2:30 مساءًا

بالم هيلز – الجونة، الساعة 2:30 مساءًا

الأهلي – الاتحاد السكندري، الساعة 2:30 مساءًا

زد – اتحاد بسيون، الساعة 2:30 مساءًا

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الدوري المصري للسيدات سيدات الأهلي الأهلي والاتحاد وادي دجلة المصري
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