الأهلي والاتحاد.. موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
كتبت-هند عواد:
تنطلق الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، اليوم الجمعة 8 فبراير، وتشهد الجولة 6 مباريات، فيما تأجلت مباراة مسار مع إنبي، لمشاركة الأول في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.
ويغيب عن الجولة السادسة الزمالك لنظام المسابقة الذي يضم 19 فريقا وبالتالي يغيب فريق عن كل جولة، و المعادي واليخت لانسحاب فريق الأميرية والطيران لانسحاب دلفي.
وجاء جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:
المقاولون العرب - مودرن سبورت، الساعة 2:30 مساءًا
المصري البورسعيدي – وادي دجلة، الساعة 2:30 مساءًا
البنك الأهلي – بيراميدز، الساعة 2:30 مساءًا
بالم هيلز – الجونة، الساعة 2:30 مساءًا
الأهلي – الاتحاد السكندري، الساعة 2:30 مساءًا
زد – اتحاد بسيون، الساعة 2:30 مساءًا
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك: