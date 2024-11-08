الأهلي والاتحاد.. موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات

"القمة للأهلي وانسحابين".. ملخص أول 4 جولات من الدوري المصري للسيدات

كيف بدأت استعدادات سيدات الزمالك لمباراة وادي دجلة في الدوري؟ (صور)

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، اليوم الجمعة 8 فبراير، وتشهد الجولة 6 مباريات، فيما تأجلت مباراة مسار مع إنبي، لمشاركة الأول في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويغيب عن الجولة السادسة الزمالك لنظام المسابقة الذي يضم 19 فريقا وبالتالي يغيب فريق عن كل جولة، و المعادي واليخت لانسحاب فريق الأميرية والطيران لانسحاب دلفي.

وجاء جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

المقاولون العرب - مودرن سبورت، الساعة 2:30 مساءًا

المصري البورسعيدي – وادي دجلة، الساعة 2:30 مساءًا

البنك الأهلي – بيراميدز، الساعة 2:30 مساءًا

بالم هيلز – الجونة، الساعة 2:30 مساءًا

الأهلي – الاتحاد السكندري، الساعة 2:30 مساءًا

زد – اتحاد بسيون، الساعة 2:30 مساءًا

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