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كيف بدأت استعدادات سيدات الزمالك لمباراة وادي دجلة في الدوري؟ (صور)

06:54 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
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كتبت - نهى خورشيد

بدأت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادتهن، لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لسيدات الزمالك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور من المباراة الودية التي جمعتهما بنظيراتهن في طلائع الجيش.

وفيما يتعلق بالجولة السادسة من الدوري، فلن تلعب سيدات الفارس الأبيض مباراة خلال الأسبوع الحالي.

وتستعد سيدات الزمالك لمواجهة نظيراتهن في وادي دجلة يوم الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر على ملعب الفريق الدجلاوي بالتجمع الخامس، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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