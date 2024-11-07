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"المشاركة بـ7 ملايين جنيه".. كاف يعلن جوائز دوري أبطال أفريقيا للسيدات

03:45 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
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    حلا لاعبة مسار
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    دوري أبطال أفريقيا للسيدات
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المكافآت الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي تقام في المغرب، خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي، بمشاركة 8 فرق بينهم مسار ممثل مصر.

وستحصل الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا على 150 ألف دولار كحد أدنى (7 ملايين جنيه و397 ألف)، فيما سيحصل المتوج باللقب على 600 ألف دولار.

وجاءت جوائز دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كالآتي:

الفائز: 600000 دولار أمريكي

الوصيف: 400000 دولار أمريكي

المركز الثالث: 350 ألف دولار أمريكي

المركز الرابع: 300000 دولار أمريكي

صاحب المركز الثالث في المجموعات: 200000 دولار أمريكي

صاحب المركز الرابعة في المجموعات: 150 ألف دولار أمريكي

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