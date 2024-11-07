"المشاركة بـ7 ملايين جنيه".. كاف يعلن جوائز دوري أبطال أفريقيا للسيدات
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كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المكافآت الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي تقام في المغرب، خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي، بمشاركة 8 فرق بينهم مسار ممثل مصر.
وستحصل الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا على 150 ألف دولار كحد أدنى (7 ملايين جنيه و397 ألف)، فيما سيحصل المتوج باللقب على 600 ألف دولار.
وجاءت جوائز دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كالآتي:
الفائز: 600000 دولار أمريكي
الوصيف: 400000 دولار أمريكي
المركز الثالث: 350 ألف دولار أمريكي
المركز الرابع: 300000 دولار أمريكي
صاحب المركز الثالث في المجموعات: 200000 دولار أمريكي
صاحب المركز الرابعة في المجموعات: 150 ألف دولار أمريكي
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