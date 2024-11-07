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دوري أبطال أفريقيا للسيدات.. صن داونز صاحب أول لقب

06:01 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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    احتفال لاعبات صن داونز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا
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    صن داونز بطلا لأول نسخة من دوري أبطال أفريقيا
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    ميشي مينيز لاعبة صن داونز
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كتبت-هند عواد:

يفصلنا يومين على انطلاق النسخة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي.

تعيد هذه البطولة الأذهان إلى يوم 19 نوفمبر 2021، حينما أقيم أول نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، على ملعب 30 يونيو في القاهرة، وتوج فريق صن داونز للسيدات بطلا لأول نسخة.

وأقيمت النسخة الأولى من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في القاهرة، بمشاركة وادي دجلة ممثل مصر، إلا أنه لم يتخطى دور المجموعات، وأقيمت المباراة النهائية بين سيدات ماميلودي صن داونز وسيدات نادي هاساكا.

ودخل صن داونز المباراة النهائية، بشباك نظيفة، وتمكن من فرض سيطرته على اللقاء، لتسجل شوين موريفي هدف التقدم لفريقها، وفي الشوط الثاني أحرزت أنديسوي مغسوي الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لصالح سيدات صن داونز، ليصبحن أول بطولات لدوري الأبطال.

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دوري أبطال أفريقيا للسيدات سيدات صن داونز سيدات وادي دجلة المغرب
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