"بدأت في أكاديمية أرسنال واعتزلت من أجل طفلتها".. حكاية علياء الزنوكي لاعبة منتخب مصر السابقة

كتبت-هند عواد:

أعلنت علياء الزنوكي (27 عاما) قائدة فريق زد للسيدات، اعتزالها كرة القدم، بعد مسيرة دامت 14 عاما في الملاعب المصرية، تخللتها فترة اعتزال قصيرة أنجبت خلالها طفلتها "مليكة"، إلا أن علياء "الفتاة العنيدة"، كما تصف نفسها، تمكنت من العودة الموسم الماضي وقادت فريق زد حتى اليوم.

ولدت علياء يوم 15 يونيو 1997، ولعبت كرة القدم مع الأولاد في المدرسة، إلا أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، فكان من المعتاد لعب البنات مع الأولاد في مختلف الرياضات، إلا أنه عندما حان وقت كرة القدم، رفضوا، فأخبرتهم علياء أنها إذا لعبت نفس الوقت الذي يلعبون فيه، ستكون أفضل منهم، وعلى الفوز بدأت التدريب، لتبدأ مسيرتها الكروية، حسبما روت في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي.

وكانت علياء محظوظة عن الكثير من الفتيات، لحصولها على الدعم من عائلتها وأصدقائها، ولكنهم مثل باقي الآباء اندهشوا في البداية، من رغبتها في لعب كرة القدم، ولكن "الفتاة العنيدة"، استمعت للنقد وحولته لعزيمة وقوة.

وعلى المستوى الاحترافي، بدأت علياء مسيرتها ضمن أكاديمية أرسنال في وادي دجلة، وبعدما توقفت بسبب الدراسة، رأها أحد المدربين وطلب منها الانضمام إلى الفريق، ومن هنا بدأت مسيرتها للفريق الأول ومنتخب مصر.

وشاركت علياء الزنوكي في مراسم قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، حينما كانت لاعبة في صفوف وادي دجلة، وشاركت مع الفريق في المسابقة.

واعتزلت علياء الزنوكي كرة القدم، قبل 3 أعوام، بزواجها من أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي الأسبق، وخلال فترة اعتزالها، أنجبت طفلتها "مليكة"، وعادت مرة أخرى ضمن صفوف زد، ولم يكن الأمر في بدايتها سهلا، لوجود طفلتها الرضيعة والمسافة بين منزلها والنادي، لكنها قادت فريقها الموسم الماضي وأول خمس جولات من الموسم الحالي.

واليوم، أعلنت علياء اعتزالها بشكل نهائي، لرغبتها في قضاء مزيد من الوقت مع طفلتها، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.