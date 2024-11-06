"أريد أن أكون بجانب طفلتي".. علياء الزنوكي تعلن اعتزالها بهذه الكلمات

كتبت-هند عواد:

أعلنت علياء الزنوكي قائدة فريق زد لكرة القدم النسائية، في رسالة مؤثرة، اعتزالها كرة القدم، لرغبتها في قضاء وقت أطول مع ابنتها.

وكتبت علياء عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بينما أجلس لكتابة هذه الكلمات، أجد نفسي أفكر في السنوات التي قضيتها في الملعب، الضحك والانتصارات ولحظات الفرح الخالص التي جعلت كل قطرة عرق تستحق كل هذا العناء، كانت كرة القدم هي قلبي ونارتي ومهربتي منذ أن كنت أتذكر، لقد شكلت شخصيتي، وفي كل مرة خطوت فيها على هذا الملعب، شعرت بأنني لا يمكن إيقافي. كانت العودة إلى اللعبة بعد الولادة بمثابة سحر".

وكانت علياء الزنوكي اعتزلت كرة القدم من قبل، لزواجها من أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، ولولادة ابنتهما "مليكة"، وعادت الموسم الماضي، ضمن صفوف زد.

وأضافت: "لقد ذكّرتني بالقوة والمرونة التي أمتلكها. كان مشاهدة جسدي يستعيد قوته ورشاقته أشبه باستعادة جزء من نفسي كنت أعتقد أنني فقدته، ولكن بعد الكثير من التفكير، اتخذت القرار الصعب بالتراجع عن كرة القدم التنافسية، لم يكن هذا القرار سهلاً. بعد الولادة، واجهت التحدي الهائل المتمثل في الموازنة بين الأمومة وحبي للعبة. لقد كافحت بشدة للعودة، وتغلبت على الليالي بلا نوم وجلسات التدريب التي لا تنتهي. في كل مرة كنت أعود فيها إلى الملعب، كنت أشعر بالحيوية والاستعداد للتنافس، ولكن ببطء، أدركت أن أولوياتي كانت تتغير. لقد رأيت بنفسي كيف يمر الوقت بسرعة، وأريد أن أستمتع بكل ثانية أقضيها مع أحبائي".

وأوضحت: "إن سعادتهم ورفاهتهم تعني لي كل شيء، وأشعر بدعوة عميقة لأكون بجانبهم بكل طريقة ممكنة، مع كل تمرين وكل مباراة، أصبح من الواضح أن قلبي في المنزل الآن. أريد أن أكون بجانب طفلتي، لأرشدها وأرعاها في كل خطوة من رحلتها. اللحظات الهادئة، والمعالم، وحتى اللحظات البسيطة التي نقضيها معًا - هي الأشياء التي لا أريد أن أفوتها أبدًا".

وأتمت علياء: "شكرًا لكل صديق، وزميل في الفريق، ومدرب عبر طريقي. لقد كنتم جميعًا عائلتي الثانية، تدعمونني في كل تحدٍ وتحتفلون بكل نجاح. سأعتز بهذه الذكريات إلى الأبد - المباريات، والضحك في غرفة تبديل الملابس، وركوب الحافلات والسيارات والرابطة التي لا تنفصم التي تشاركناها. سأظل دائمًا من مشجعي كرة القدم، وسأحمل الدروس التي تعلمتها على أرض الملعب إلى مستقبلي".

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