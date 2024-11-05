"محترفات بمختلف الألعاب".. 15 صورة لقصص الرياضيات المصريات في أوروبا

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت - نهى خورشيد

أصبح عالم الإحتراف الرياضي مفتوحاً أمام الجميع، فأصبحنا نسمع في السنوات الأخيرة عن خروجات اللاعبات المصريات في مختلف الألعاب الرياضية لتمثيل الأندية والفرق العالمية.

وفي عالم كرة القدم، حجزت سارة عصام مقعدها في الملاعب الخارجية كأول لاعبة مصرية محترفة، بعد انتقالها إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي في عام 2017.

ولم تتوقف مسيرتها الخارجية الناجحة عند هذا الحد، بل انتقلت بعد ذلك إلى فريق الباستي والمشارك في دورى القسم الثاني للسيدات بإسبانيا.

بعد نجاح سارة عصام في الملاعب الخارجية، بدأت الفتيات في خوض نفس التجربة، ومن بينهما نادية رمضان لاعبة ألاباما الأمريكي، دانا كريم لاعبة فيرفيلد الأمريكي، سامية آدم لاعبة لوستيناو دورنبيرن النمساوي.

ومن بين المحترفات، خطفت مروة عيد لاعبة نيس أنظار الجميع خلال الفترة الأخيرة، وتعتبر هي الأخرى أول محترفة في تاريخ كرة اليد ، بعد انتقالها إلى صفوف بلومبرج الألماني.

ولعبت في ناديين بفرنسا وهما أونيس لاروشي والتي ساهمت في صعوده للدرجة الثانية، وأخيراً نيس وبرزت معه حتي أصبحت قائد الفريق.

ولن تنتهي حكايات المحترفات عند لعبتي القدم واليد، بل امتدت إلى كرة السلة، بعد ظهور تمارا شاش وتألقها الواضح مع Women Apu Udine بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

فكما كتبتا اللاعبات السابقات اسمائهن في تاريخ المحترفات، سجلت تمارا اسمها كأول محترفة مصرية في لعبة كرة السلة، بعدما كانت بدايتها في صفوف نادي الصيد.

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