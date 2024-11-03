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3 صور من ظهور أيتانا بونماتي والكرة الذهبية في مباراة برشلونة وإسبانيول

08:50 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    أيتانا بونماتي (2)
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    أيتانا بونماتي (1)
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كتبت - نهى خورشيد:

شهدت مباراة برشلونة وإسبانيول أول ظهور لأيتانا بونماتي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم سيدات، بعد حصدها لقب أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وقبل انطلاق المباراة، ظهرت أيتانا وهي تحمل الكرة الذهبية وسط تحية جماهير البارسا، وذلك خلال تكريم برشلونة لنجومه.

وكانت أيتانا حصدت الكرة الذهبية الثانية لها في مسيرتها الكروية، خلال الحفل الذي نظمته مجلة فرانس فوتبول بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، حقق برشلونة فوزًا على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

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A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

مباراة برشلونة وإسبانيول أيتانا بونماتي كرة القدم سيدات جائزة الكرة الذهبية مجلة فرانس فوتبول الدوري الإسباني برشلونة إسبانيول
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