مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"جرب تدخل الاستاد".. نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون بـ10 صور

07:21 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون (6)
  • عرض 8 صورة
    نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون (9)
  • عرض 8 صورة
    نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون (7)
  • عرض 8 صورة
    نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون (4)
  • عرض 8 صورة
    نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون (8)
  • عرض 8 صورة
    نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون (2)
  • عرض 8 صورة
    نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نهى خورشيد:

استعادة منة طارق جناح الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، لقطات من فوز فريقها على اتحاد بسيون بثمانية في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ونشرت منة طارق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوراً من اللقاء على أنغام جرب تدخل الاستاد مع تعليق:" من كل مكان جايين للأهلي".

وحققت سيدات الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزًا على اتحاد بسيون بثمانية أهداف دون رد، جاءت عن طريق ميا داردن، منة طارق، حبيبة عصام، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي "هدفين" وحبيبة عصام.

كرة القدم للسيدات سيدات الأهلي اتحاد بسيون الدوري المصري للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
3 صور من ظهور أيتانا بونماتي والكرة الذهبية في مباراة برشلونة وإسبانيول

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)