"جرب تدخل الاستاد".. نجمة الأهلي تستعيد الفوز على اتحاد بسيون بـ10 صور

"بدأت في أكاديمية أرسنال واعتزلت من أجل طفلتها".. حكاية علياء الزنوكي

كتبت- نهى خورشيد:

استعادة منة طارق جناح الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، لقطات من فوز فريقها على اتحاد بسيون بثمانية في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ونشرت منة طارق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوراً من اللقاء على أنغام جرب تدخل الاستاد مع تعليق:" من كل مكان جايين للأهلي".

وحققت سيدات الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزًا على اتحاد بسيون بثمانية أهداف دون رد، جاءت عن طريق ميا داردن، منة طارق، حبيبة عصام، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي "هدفين" وحبيبة عصام.