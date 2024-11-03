مهيرة علي: "أتمنى أن تنال الكرة النسائية حقها مثل الرجال.. وهدفنا دوري الأبطال"

كتبت-هند عواد:

تحدثت مهيرة علي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، عن المشاركة لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، المقامة بالمغرب، خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي.

وقالت مهيرة في تصريحات عبر المواقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "الحمد لله على تأهلنا لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات، هذا إنجاز كبير للنادي قمنا بتحقيقه، وإن شاء الله سنقدم أداءا ومستوى مشرفا لكرة القدم المصرية".

وأوضحت: "خضنا التصفيات بروح تنافسية، واشتغلنا كثيرا في التدريبات، وقمنا بتنفيذ تعليمات المدرب، وكنّ على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا. قدمنا أيضا مستوى عالٍ في أول مشاركة لنا في تصفيات شمال أفريقيا، وأثبتنا أننا نستحق أن نكون في النهائيات".

وأضافت عن المشاركة بعد استضافة المغرب للبطولة: "كانت فرحة لا توصف بعد تأكيد تأهلنا إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات، لأنه هذا كان هدفنا منذ تتويجنا بالدوري المصري. هدفنا الآن هو تقديم أداء قوي في النهائيات، والتنافس على أول لقب قاري في تاريخ نادي مسار. ستبقى هذه المنافسة قوية جدا، لأن نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات، مُكونة من أفضل 8 أندية في إفريقيا، وفيها أندية شاركت من قبل وأخرى تُوجت باللقب مرّة ومرتين، نحن في نادي مسار المصري نحترم كل الأندية".

وواصلت: "وإن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية، وسنخوض المنافسة بهدف التتويج إن شاء الله. كل لاعبة تتمنى المشاركة في منافسة كبيرة مثل دوري الأبطال، هذه المنافسة تعتبر واحدة من البطولات الأكثر مشاهدة في كرة القدم للسيدات في القارة الإفريقية، وفي السنوات القادمة ستكون مؤهلة لمنافسة كبيرة مثل كأس العالم للأندية، وهو أمر يعتبر حافز كبير لأي لاعبة".

وأتمت تصريحاتها: "أﺗﻣنى أن تنال ﻛرة اﻟﻘدم ﻟﻠﺳﯾدات ﺣﻘﮭﺎ مثل كرة القدم للرجال، ولا يبقى هناك فارقا بينهما، وأظن أننا على الطريق الصحيح، وأن اللعبة تَكبُر عام وراء عام، ويزيد من الاهتمام بها على جميع المستويات. بالتوفيق لكل اللاعبات وأتمنى أن تبرز الجميع على أعلى مستوى، وأيضا أن تُركز اللاعبات على حُلمهن فقط".