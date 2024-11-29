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"إنجاز تاريخي".. هنا جودة تتوّج ببرونزية العالم لتنس الطاولة

06:51 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    هنا جودة
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    هنا جودة
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    هنا جودة
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    هنا جودة
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    هنا جودة تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة إفضل ناشئ عربي
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    تنس طاولة - هنا جودة
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    هنا جودة
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    هنا جودة
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    هنا جودة لاعب تنس الطاولة بالأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّجت اللاعبة المصرية هنا جودة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عاماً.

وكان تأهل هنا جودة إلى دور نصف النهائي بالبطولة التي تستضيفها دولة السويد إنجازاً تاريخيًا لها.

وخسرت هنا جودة في دور نصف النهائي مساء اليوم الجمعة أمام نظيرتها الألمانية بنتيجة 4-1

اللاعبة المصرية كانت قد فازت على بطلة الصين Qin Yuxuan بنتيجه ٤-٢.

ويعد هذا الإنجاز تاريخي كونها أصبحت أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتوج بميدالية في بطولة العالم في هذه المرحلة السنية.

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هنا جودة نس طاولة طولة العالم لتنس الطاولة للناشئات
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