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"ليس الأهلي".. تعرف على أقوى خط هجوم في الدوري المصري للسيدات

06:01 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    نادين غازي لاعبة الأهلي (2)
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    منة طارق لاعبة الأهلي (2)
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    منة طارق لاعبة الأهلي (1)
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    لولو نصر محترفة الأهلي
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    ميا محترفة النادي الأهلي
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    شاريتي لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    نادين غازي لاعبة الأهلي (1)
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    ثريا أشرف لاعبة الأهلي
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    احتفال أجو محترفة زد (1)_1
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    احتفال أجو محترفة زد (1)
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    احتفال أجو محترفة زد (2)
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كتبت-هند عواد:

يتصارع ثلاث فرق في الدوري المصري للسيدات، لتسجيل أكثر عدد من الأهداف، كأقوى خط هجوم في المسابقة، التي تشهد مشاركة الأهلي والزمالك، للمرة الأولى في التاريخ.

وبعد مرور 9 جولات، يعتبر فريق زد أقوى خط هجوم في البطولة، برصيد 38 هدفا من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني، بفارق هدف وحيد.

ويمتلك الأهلي 37 هدفا، في المركز الثاني كأقوى خط هجوم في الدوري المصري للسيدات، ويليه البنك الأهلي بـ32 هدفا من 6 مباريات.

الدوري المصري للسيدات أقوى خط هجوم الأهلي الزمالك زد
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