"ليس الأهلي".. تعرف على أقوى خط هجوم في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يتصارع ثلاث فرق في الدوري المصري للسيدات، لتسجيل أكثر عدد من الأهداف، كأقوى خط هجوم في المسابقة، التي تشهد مشاركة الأهلي والزمالك، للمرة الأولى في التاريخ.

وبعد مرور 9 جولات، يعتبر فريق زد أقوى خط هجوم في البطولة، برصيد 38 هدفا من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني، بفارق هدف وحيد.

ويمتلك الأهلي 37 هدفا، في المركز الثاني كأقوى خط هجوم في الدوري المصري للسيدات، ويليه البنك الأهلي بـ32 هدفا من 6 مباريات.