أحمد رمضان لمصراوي: "سعيد لترشيحي لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا وشرفنا الكرة المصرية"

كتبت-طه عبدالله:

علق أحمد رمضان المدير الفني لسيدات مسار، على ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مشيرا إلى أن هدفه أن يصبح أفضل فريق في القارة.

وقال أحمد رمضان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حبيبة صبري حصدت جائزة أفضل حارسة مرمى في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومرشحة للتتويج بلقب أفضل حارسة في أفريقيا وأفضل لاعبة صاعدة، في جوائز كاف، بالإضافة إلى وجود شادية وساندرين كلاعبات مرشحات لجائزة أفضل لاعبة داخل القارة".

وأضاف: "ساندرين متواجدة معنا منذ موسمين وحاليًا من أفضل المهاجمات في أفريقيا، وشادية معنا منذ 4 أشهر وتعلمت الكثير، ووجودهن معنا أمر جيد، وننتظر الحصول على أكبر قدر من جوائز كاف في الحفل، وحبيبة موجودة مع الفريق منذ موسمين وتطورت بشكل ملحوظ وتمرنت مع كابتن حمدي مدرب الحراس لمدة سنتين ومع نصر عبد اللطيف خلال الـ6 أشهر الأخيرة، وكان لهما دور كبير في مستواها، حبيبة في طريقها إلى أن تكون أفضل حارسة في أفريقيا، ومازال أمامها عمل خاصة أن سنها صغير في الوقت الحالي".

وواصل عن ترشيحه كأفضل مدرب في أفريقيا: "تم اختياري كأفضل مدرب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسعيد جدًا بالترشيح لوجودي ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، وسعيد لترشح فريق مسار للجوائز وحصدنا جائزة اللعب النظيف وأعتقد أننا نسير بخطى مميزة حتى أصبحنا ضمن أفضل 3 فرق في أفريقيا".

وأتم حديثه: "هدفنا هو أن نكون أفضل فريق في أفريقيا إذا لم نكن حاليًا بالأداء الذي نقدمه بشهادة الجميع، وحققنا إنجازا رائعا وكبيرا ومشرفا للكرة المصرية".