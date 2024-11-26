أحمد رمضان أفضل مدرب في مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

5 مباريات بـ17 مليون.. ماذا حقق مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

"على أنغام في عينيه".. الكاف يحتفل بلاعبة مسار بطريقه خاصة

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي والمدرب الأفضل، في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، والتي توج بها فريق تي بي مازيمبي وفاز مسار ممثل مصر بالميدالية البرونزية.

وشهد التشكيل المثالي، وجود أحمد رمضان المدير الفني لسيدات مسار، كأفضل مدرب في دور المجموعات، كأول مدرب مصري يتم اختياره ضمن الأفضل.

بالإضافة إلى وجود لاعبتي مسار شادية نكانايكا وسندرين نيكونورو، وثلاثي فريق الجيش الملكي المغربي الوصيف، ضُحى المدني ونهيلة بنزينه وخديجة الرميشي.

وينافس أحمد رمضان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، بجانب لمياء بومهدي مدربة مازيمبي والمغربي محمد أمين عليوة مدرب فريق الجيش الملكي المغربي.

وحصل أحمد رمضان على 7 بطولات دوري في أمريكا، 4 بطولات مع فرق الرجال و 3 بطولات سيدات، وحصد مع مسار الدوري المصري ولقبين كأس مصر.