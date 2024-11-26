لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

1 0
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

4 2
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

5 1
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

1 0
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 1
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

أحمد رمضان أفضل مدرب في مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

08:58 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 4 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 4 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي والمدرب الأفضل، في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، والتي توج بها فريق تي بي مازيمبي وفاز مسار ممثل مصر بالميدالية البرونزية.

وشهد التشكيل المثالي، وجود أحمد رمضان المدير الفني لسيدات مسار، كأفضل مدرب في دور المجموعات، كأول مدرب مصري يتم اختياره ضمن الأفضل.

بالإضافة إلى وجود لاعبتي مسار شادية نكانايكا وسندرين نيكونورو، وثلاثي فريق الجيش الملكي المغربي الوصيف، ضُحى المدني ونهيلة بنزينه وخديجة الرميشي.

وينافس أحمد رمضان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، بجانب لمياء بومهدي مدربة مازيمبي والمغربي محمد أمين عليوة مدرب فريق الجيش الملكي المغربي.

وحصل أحمد رمضان على 7 بطولات دوري في أمريكا، 4 بطولات مع فرق الرجال و 3 بطولات سيدات، وحصد مع مسار الدوري المصري ولقبين كأس مصر.

أحمد رمضان مدرب سيدات مسار أحمد رمضان أفضل مدرب دوري أبطال أفريقيا للسيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)