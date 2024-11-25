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"على أنغام في عينيه".. الكاف يحتفل بلاعبة مسار بطريقه خاصة

08:20 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    حبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار
  • عرض 3 صورة
    حبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار
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كتبت - نهى خورشيد

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار بعد تتويجها بلقب أفضل حارسة مرمى لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لها مع الجائزة على أنغام في عينية لديسكو مصر مع تعليق؛ :"مختومة بقبلة،حبيبة الطاهر لاعبة نادي مسار تسجل تاريخا بقفازاتها السحرية".

والجديد بالذكر أن سيدات مسار حققن المركز الثالث بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيراتهن في إيدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

حبيبة صبري لاعبة مسار نادي مسار للسيدات الكاف يحتفل بلاعبة مسار أفضل حارسة مرمى دوري أبطال أفريقيا للسيدات
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