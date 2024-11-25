رباعي مسار ضمن التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024

كتبت - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، والتي استضافتها المملكة المغربية خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر.

شهد التشكيل المثالي تواجد أربعة لاعبات من صفوف مسار، وهن:

حبيبة صبري (حارسة مرمى).

الثنائي شادية نانكيا وعائشة نانتونجو (خط الدفاع).

نيونكورو ساندرين (خط الوسط).

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية التشكيل المثالي الكامل لدوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024:

حراسة المرمى:

حبيبة صبري (مسار).

خط الدفاع: شادية نانكيا (مسار)، عائشة نانتونجو (مسار)، بيلانجي نزومبيا (مازيمبي)، أوساني ميركل (مازيمبي).

خط الوسط: مارلين ياف (مازيمبي)، نيونكورو ساندرين (مسار)، سناء مسعودي (الجيش الملكي).

خط الهجوم: لاتو مارشا (مازيمبي)، ميرفيل كانينجا (مازيمبي)، ضحى المدني (الجيش الملكي).

والجديد بالذكر أن البطولة انتهت بتتويج مازيمبي الكونغولي باللقب الأول في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على الجيش الملكي المغربي، فيما حقق فريق مسار المركز الثالث.