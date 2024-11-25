"بموسيقى فرعونية وشال فلسطين".. محترفة الأهلي تنشر صوراً من الأهرامات
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كتبت - نهى خورشيد
شاركت سارة الكرد مدافعة النادي الأهلي ومنتخب فلسطين لكرة القدم النسائية متابعيها بمجموعة من الصور خلال زيارتها للأهرامات.
ونشرت سارة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 8 صور ظهرت خلالها بشال فلسطين على أنغام موسيقى فرعونية.
وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالقلعة الحمراء جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة.
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