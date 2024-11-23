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"6 انسحابات وإلغاء مباراتين".. ملخص أول 9 جولات بالدوري المصري للسيدات

08:32 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    مهيرة لاعبة مسار من مباراة اتحاد بسيون
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    نورا مندور حارسة الزمالك
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    نورا مندور حارسة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    نورا مندور حارسة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    نورا مندور حارسة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    ممر شرفي من سيدات دلفي لتوت عنخ آمون
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    لاعبات أكاديمية الأهلي في ملعب دلفي
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    فوز البنك الأهلي على دلفي
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    سلميزي لاعبة الزمالك من مباراة المقاولون العرب
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    انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار
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    انسحاب دلفي من الدوري المصري للسيدات
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    حلا لاعبة مسار من المباراة الداخلية بعد انسحاب دلفي
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    رودينا عبدالرسول لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

شهدت أول 9 جولات من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25، إلغاء 4 مباريات بسبب انسحاب أحد الفرق، وإلغاء مباراتين لأسباب أخرى، إضافة إلى انسحاب فريقان من المسابقة.

وجاءت الانسحابات الأربعة، أمام مسار والأهلي، وبدأت هذه السلسلة في الجولة الثانية، حينما انسحب فريق اتحاد بسيون من مباراة مسار، بعد استقبال 7 أهداف في الشوط الأول.

وفي الجولتين التاليتين انسحب دلفي والاتحاد من مباراة مسار، وجاء الانسحاب الرابع في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، بعد استقبل الأول 8 أهداف في 35 دقيقة.

ولم يشهد الدوري المصري للسيدات، انسحاب الفرق من المباريات فقط، إذ أن فريق الأميرية انسحب من المسابقة قبل انطلاقها بـ24 ساعة، وبعد مرور أربع جولات، لحق به فريق دلفي.

وألغيت مباراتين خلال تسع جولات في الدوري، بدأت بلقاء إنبي ودلفي في الجولة الأولى، بسبب تأجير الملعب، فيما ألغيت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة التاسعة، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.

الدوري المصري للسيدات الأهلي مسار الانسحابات في الدوري المصري للسيدات
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