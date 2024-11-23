"6 انسحابات وإلغاء مباراتين".. ملخص أول 9 جولات بالدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

شهدت أول 9 جولات من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25، إلغاء 4 مباريات بسبب انسحاب أحد الفرق، وإلغاء مباراتين لأسباب أخرى، إضافة إلى انسحاب فريقان من المسابقة.

وجاءت الانسحابات الأربعة، أمام مسار والأهلي، وبدأت هذه السلسلة في الجولة الثانية، حينما انسحب فريق اتحاد بسيون من مباراة مسار، بعد استقبال 7 أهداف في الشوط الأول.

وفي الجولتين التاليتين انسحب دلفي والاتحاد من مباراة مسار، وجاء الانسحاب الرابع في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، بعد استقبل الأول 8 أهداف في 35 دقيقة.

ولم يشهد الدوري المصري للسيدات، انسحاب الفرق من المباريات فقط، إذ أن فريق الأميرية انسحب من المسابقة قبل انطلاقها بـ24 ساعة، وبعد مرور أربع جولات، لحق به فريق دلفي.

وألغيت مباراتين خلال تسع جولات في الدوري، بدأت بلقاء إنبي ودلفي في الجولة الأولى، بسبب تأجير الملعب، فيما ألغيت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة التاسعة، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.